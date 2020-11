Marokko gaat tablets distribueren onder scholieren in afgelegen gebieden

marokko 4 nov 20:12

Marokko heeft in samenwerking met de VN en de Ambassade van Noorwegen in Rabat een campagne gelanceerd om tablets te verspreiden onder studenten in afgelegen gebieden

De campagne levert zo'n 700 tablets aan studenten waardoor ze lessen op afstand kunnen volgen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Marokko schorste het onderwijs op 13 maart op en beloofde toegang tot afstandsonderwijs beschikbaar te stellen voor alle studenten in het hele land voor de rest van het schooljaar 2019/2020. Woordvoerder van het UNDP-programma bij de VN Edward Christow en de ambassadeur van Noorwegen in Marokko Merethe Nergaard waren samen met de Marokkaanse onderwijsminister Saaid Amzazi voorzitter van de startceremonie van de campagne. Sinds het uitbreken van COVID-19 hebben activisten en burgers hun bezorgdheid geuit over studenten in afgelegen gebieden, die al voor het uitbreken van de pandemie problemen ondervonden bij het verkrijgen van toegang tot onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs lanceerde lessen op afstand, waarbij sommige scholen sociale netwerken en software zoals Zoom en Whatsapp inzetten om de lessen te geven. De bezorgdheid nam echter toe nadat bleek dat niet alle studenten de mogelijkheid hadden om deel te nemen aan de lessen op afstand. Studenten in afgelegen gebieden behoorden tot de groep kansarmen die gedurende het vorige en het huidige schoolseizoen weer met een crisis werden geconfronteerd.

De Marokkaanse regering heeft ook voor het nieuwe schooljaar afstandsonderwijs ingevoerd vanwege de toename in het aantal coronabesmettingen. Ouders kregen echter wel de mogelijkheid te kiezen voor persoonlijk onderwijs. De regering beloofde destijds dat de lessen toegankelijk zouden zijn voor alle studenten, met de uitzending van de lessen op nationale televisiezenders. Meerdere NGO's in het land achtten het onverantwoord de leerlingen en leraren bloot te stellen aan het besmettingsrisico en hadden de autoriteiten opgeroepen de keuze niet over te laten aan de ouders. Ruim 80% van de ouders koos namelijk voor regulier onderwijs. © MAROKKO.NL 2020