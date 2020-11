Canadese premier Trudeau: Vrijheid van meningsuiting niet zonder grenzen

De Canadese premier Justin Trudeau hield vrijdag een betoog voor de vrijheid van meningsuiting, maar stelde tegelijkertijd dat deze "niet zonder grenzen" is.

Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Tijdens een persconferentie kreeg Trudeau een vraag over het recht om karikaturen van de profeet Mohammed (saws) te maken. Daarop antwoordde de premier de vrijheid van meningsuiting altijd te zullen verdedigen, maar dat die vrijheid ook grenzen kent.

"We zijn het aan onszelf verplicht om met respect voor elkaar te handelen en diegenen met wie we een planeet en maatschappij delen niet arbitrair of onnodig te kwetsen.", aldus het Canadese staatshoofd.

In tegenstelling tot de Franse president Emmanuel Macron pleit Trudeau voor een “voorzichtig” gebruik van de vrijheid van meningsuiting. "We moeten ons bewust zijn van de impact van onze woorden en daden op anderen, vooral bij gemeenschappen en bevolkingsgroepen die nog steeds discriminatie ervaren", aldus Trudeau.



Aanslagen

Trudeau veroordeelde de "vreselijke" aanslagen in Frankrijk. Het Canadese parlement hield donderdag een moment van stilte voor de slachtoffers van de aanslag in de basiliek van Nice. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.

De Franse leider heeft zich na de recente moord op leraar Samuel Paty fel uitgesproken tegen de islam. Ook verdedigde hij het publiceren van de omstreden en uiterst kwetsbare spotprenten van de profeet Mohammed (saws).

