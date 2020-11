Rapper Gnaoui verlaat gevangenis na uitzitten celstraf

Rapper Mohamed Mounir, alias Simo Gnaoui, verliet deze week de gevangenis na het uitzitten van een gevangenisstraf van één jaar.

"Hallo mijn broers. We zijn terug", schreef de rapper zondag als caption onder een foto met vrienden op zijn Facebook-pagina.

De rechtbank van Salé had de rapper veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 1.000 DH wegens het beledigen van politieambtenaren in functie. Mounir werd november 2019 gearresteerd na zijn uitlatingen in een Facebook Live uitzending.

Gnaoui rechtvaardigde zijn uitlatingen omdat politieagenten hem eerder dit jaar zouden hebben mishandeld nadat ze hem staande hielden en om legitimatie vroegen.



De nationale veiligheidsdienst DGSN had een civiele procedure tegen de rapper aangespannen. De advocaten van DGSN hadden aangevoerd dat de politie-instelling schade heeft geleden als gevolg van de beledigingen. "Het proces heeft niets te maken met de vrijheid van meningsuiting", zei Abdel Fattah Ytribi, advocaat van DGSN destijds.

De advocaat van Gnaoui eiste dat zijn cliënt door de rechtbank als pers moest worden gezien en ook als zodanig moest worden berecht. Advocaten van DGSN vroegen de rechtbank om "godslastering" toe te voegen aan de zaak tegen de beklaagde.

