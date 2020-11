Consulaat Emiraten in Laayoune officieel geopend

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben woensdag officieel een consulaat geopend in het zuid-Marokkaanse Laayoune.

De VAE is het eerste Arabische land dat een diplomatieke vertegenwoordiging opent in de zuidelijke provincies van Marokko en voegt zich bij een lijst van 15 andere landen die besloten consulaten in de regio te openen.

De Golfstaat maakte de komst van het consulaat vorige week bekend tijdens een telefoongesprek tussen koning Mohammed VI en de kroonprins van Abu Dhabi sjeik Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. De Marokkaanse monarch beschreef de komst van het consulaat als historisch en een weerspiegeling van de steun van de Emiraten inzake de territoriale integriteit van Marokko.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zat de openingsceremonie voor naast de ambassadeur van de VAE in Marokko, El Assri Al Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri. De opening van het consulaat van de VAE in de regio komt slechts een paar dagen voor de 45e verjaardag van de Groene Mars, de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van Marokko.



Marokko viert de verjaardag van de Groene Mars elk jaar op 6 november. Koning Mohammed VI houdt voor de gelegenheid een toespraak waarin hij herinnert aan het standvastige standpunt van Marokko geen enkel compromis te accepteren voor de Marokkaanse Sahara.

Met de diplomatieke vertegenwoordiging van de VAE heeft de stad Laayoune in minder dan een jaar tijd in totaal negen consulaten verwelkomd. Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



In de afgelopen maanden hebben Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Laayoune.

Polisario en Algerije

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in het zuiden van het land, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten protesteren met hernieuwde inspanning, en met hulp van buurland Algerije, tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.



Zowel Algerije als het Polisario-front hebben luidruchtig geprotesteerd tegen de komst van de diplomatieke vertegenwoordigingen en omschreven de zet als een "flagrante schending" van het door de VN geleide politieke proces om het conflict in de Sahara te beëindigen.

Algerije verwijt Marokko het conflict in de Sahara verder te doen escaleren door de "zoektocht naar een oplossing te belemmeren".

© MAROKKO.NL 2020