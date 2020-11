Marokko meldt wederom recordaantal besmettingen en doden coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 82 nieuwe coronadoden.

Wederom een nieuw dagrecord in Marokko. Tot dusver zijn 3.982 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het zorgministerie meldde vandaag 5.745 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in 24 uur sinds de uitbraak van het virus eerder dit jaar.

Beide records hebben slechts één dag stand gehouden. Het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 235.310 gevallen.



In de laatste 24 uur zijn 3.977 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 193.886. Het herstelpercentage in Marokko is 82,4%.

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani zei vandaag in zijn toespraak voor het Huis van Afgevaardigden de landelijke lockdown achter de hand te houden als de epidemiologische situatie in het land niet snel verbetert. "Niemand van ons wenst terug te keren naar de quarantaine vanwege de psychologische, sociale en economische effecten ervan, maar de optie blijft op tafel als de situatie uit de hand loopt."

