Biden: VS terug in klimaatverdrag Parijs op 1e dag als president

De Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap Joe Biden heeft op Twitter gezegd dat de Verenigde Staten weer mee gaan doen aan het klimaatverdrag van Parijs als hij tot president wordt verkozen.

Biden stelt dat de VS op de eerste dag van zijn presidentschap opnieuw deel zullen uitmaken van het verdrag. De toezegging van Biden is niet nieuw, hij heeft eerder aangegeven dat hij wil dat de VS weer meedoen aan het verdrag, dat is gesloten met het doel dat de aarde met niet meer dan 2 graden opwarmt.

Onder de klimaatsceptische president Trump trokken de VS zich terug uit het verdrag, dat onder anderen door diens voorganger Barack Obama werd ondertekend. Woensdag traden de Verenigde Staten officieel uit het verdrag.

Trump stelde in het laatste verkiezingsdebat met Biden dat diens plannen voor de vergroening van de Amerikaanse economie rampzalig zijn. Biden stelt daarentegen dat zijn verduurzamingsplannen voor banen zullen zorgen.

© ANP 2020