Afrika Cup 2021: Halilhodžić presenteert definitief lijstje, met debutant Aboukhlal

De inmiddels 68-jarige Bosnische keuzeheer trad donderdagochtend naar buiten met zijn selectie voor het kwalificatietweeluik tegen Centraal Afrika.

Voor de hervatting van de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021 deed Vahid Halilhodžić beroep op liefst 25 namen. De 'Leeuwen van de Atlas' nemen het op respectievelijk 13 en 17 november op tegen de huidige nummer 110 van de FIFA Ranking. Voor het thuisduel geldt het Stade Mohamed V in Casablanca (red. thuishaven van Wydad én Raja Casablanca) als plaats van handeling, het uittreffen moet anders dan anders in Kameroen van de grond komen. De speelhaven die daarvoor in gebruik wordt genomen is het Stade de la Réunification, te Douala.

Raja Casablanca's Soufiane Rahimi en AZ Alkmaar's Zakaria Aboukhlal aan de vooravond voor debuutminuten

Waar men bij het aanvangen van de kwalificatiereeks het op een gelijkspel hield tegen groepsgenoot Mauritanië en er enkele dagen later met 0-3 afstand werd gedaan van Burundi, mag Halilhodžić het nu dus met een ietwat andere samenstelling gaan proberen tegen de opponent uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Opvallende verschijningen uit het lijstje van de voormalig leidsman van onder andere Algerije, FC Nantes én Trabzonspor luisteren naar de namen van Zakaria Aboukhlal, Soufiane Rahimi én Amine Harit.

Voor de eerstgenoemde vleugelspits is het de eerste keer dat hij in de plannen voorkomt van de Marokkaanse voetbalbond FRMF. Voorheen werkte het jeugdproduct van PSV zijn interlands af namens de vertegenwoordigende jeugdelftallen van de KNVB, Oranje U20 was de laatste lichting waar hij voor acteerde (red. november vorig jaar, Frankrijk U20-uit 2-1 FT).



Bekijk hieronder de volledige 25-koppige selectie, voor het kwalificatie tweeluik tegen de Centraal Afrikaanse Republiek:

Doelverdediging:

1. Yassine Bounou (Sevilla FC, La Liga)

2. Munir El Kajoui (Hatayspor, Süper Lig)

3. Hicham El Mejhed (IRT Tanger, Botola Pro)

Verdediging:

4. Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers, Premier League)

5. Issam Chebake (Yeni Malatyaspor, Süper Lig)

6. Noussair Mazraoui (AFC Ajax, Eredivisie)

7. Hamza Mendyl (Schalke 04, 1. Bundesliga)

8. Nayef Aguerd (Stade Rennes, Ligue 1)

9. Zouhair Feddal (Sporting Lissabon, Liga NOS)

10. Samy Mmae (VV St. Truiden, Jupiler Pro League)

11. Jawad El Yamiq (Real Valladolid, La Liga)

12. Achraf Hakimi (Internazionale, Serie A)



Middenveld:

13. Adel Taarabt (SL Benfica, Liga NOS)

14. Selim Amallah (Standard Luik, Jupiler Pro League)

15. Hakim Ziyech (Chelsea FC, Premier League)

16. Fayçal Fajr (Sivasspor, Süper Lig)

17. Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt, 1. Bundesliga)

18. Nassim Boujellab (Schalke 04, 1. Bundesliga)

19. Sofyan Amrabat (ACF Fiorentina, Serie A)

Aanval:

20. Youssef El Arabi (Olympiakos Piraeus, Super League)

21. Youssef En-Nesyri (Sevilla FC, La Liga)

22. Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar, Eredivisie)

23. Soufiane Rahimi (Raja Casablanca, Botola Pro)

24. Amine Harit (Schalke 04, 1. Bundesliga)

25. Achraf Bencharki (Zamalek SC, Premier League)

Photocredit: LeMatin.ma

