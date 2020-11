Kamer eensgezind in afschuw na onderduiken leraar

algemeen 5 nov 11:35

In de Tweede Kamer wordt eensgezind met afschuw gereageerd op het nieuws dat een Rotterdamse leraar is ondergedoken vanwege een cartoon die hij in de klas had hangen.

Op de tekening was een onthoofd persoon te zien met op zijn T-shirt de tekst 'Charlie Hebdo', die zijn tong uitsteekt. Tegenover hem stond een islamitische extremist met een zwaard. Een aantal leerlingen van de school zag er de profeet Mohammed (saws) in en eisten dat de tekening zou worden verwijderd, omdat het 'godslastering' zou zijn. Een foto van de tekening in het schoollokaal verscheen op internet, waarna bedreigingen aan het adres van de leraar snel volgden. PvdA-voorman Lodewijk Asscher noemt het "verschrikkelijk en onacceptabel. Vrijheid is ononderhandelbaar. Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats".

'Plaats een cartoon'

PVV-leider Geert Wilders roept mensen op het voorbeeld van de docent te volgen. "Steun de ondergedoken leraar! Plaats een Mohammed-cartoon! We laten ons niet intimideren!", zegt hij op Twitter. Kamerlid Rudmer Heerma van de VVD vindt het "onacceptabel" dat de docent ondergedoken zit "en de betreffende leerlingen gewoon naar school kunnen gaan". D66-Kamerlid Paul van Meenen, zelf leraar, zegt zich te herkennen in de situatie van de docent. "Vreselijk. Ken gevoel van bedreigd worden en onderduiken uit eigen (onderwijs)ervaring. Leraren staan vooraan om ons te leren omgaan met diversiteit en vrijheid van meningsuiting. Bestuur, school, ouders en politiek moeten optreden en om deze leraar staan." © ANP 2020