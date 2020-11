Recordaantal stemmen voor Biden

Nog nooit heeft een Amerikaanse presidentskandidaat zo veel stemmen gekregen als Joe Biden dit jaar.

Volgens de krant The New York Times en de tv-zender Fox News heeft hij tot nu toe ongeveer 72 miljoen stemmen binnen, terwijl nog niet alle stemmen zijn geteld.

Het oude record was in handen van Barack Obama, onder wie Biden acht jaar lang vicepresident was. Obama kreeg in 2008 bijna 69,5 miljoen stemmen. Vier jaar later werd hij herkozen dankzij de steun van net geen 66 miljoen Amerikanen.

Vier jaar geleden won Hillary Clinton de 'popular vote' met ruim 65,8 miljoen mensen, maar door het kiesstelsel verloor ze de verkiezingen van Donald Trump, die bijna 63 miljoen stemmen kreeg.



Trump staat momenteel op ongeveer 68,5 miljoen stemmen, en dat is een record voor de Republikeinen.

Dat de kandidaat met de meeste stemmen niet automatisch wint, komt door het kiesstelsel. Amerikanen kiezen niet de president, maar een college van 538 mensen doen dat.



Elke staat heeft daarin een aantal stemmen. Wie 270 kiesmannen achter zich krijgt, wordt president. Biden komt momenteel nog een paar stemmen tekort voor het presidentschap.

In het kiescollege heeft president Ronald Reagan het record stevig in handen. In 1984 kreeg hij 525 van de 538 kiesmannen achter zich. Zijn Democratische tegenstander Walter Mondale won alleen in zijn thuisstaat Minnesota en in de hoofdstad Washington.

