Saoedi-Arabië: Betonblokken rondom moskee Mekka na incident met auto

Saoedische autoriteiten gaan barrières opzetten om te voorkomen dat voertuigen het gebied rondom Masjid al-Haram (Grote Moskee) in Mekka kunnen oprijden.

Dat meldt de Saoedische krant Al-Watan aan de hand van bronnen binnen het ministerie. Volgens de krant zullen de barrières op geen enkele manier de bewegingsvrijheid van voetgangers belemmeren. De autoriteiten hebben ook snelheidsdrempels geplaats op wegen rondom het buitenplein van de Grote Moskee.

De maatregelen moeten voorkomen dat voertuigen het terrein rondom de moskee op kunnen rijden. Een voertuig reed vorige week vrijdag de buitenplaats van Moskee al-Haram op. Op beelden was te zien dat een automobilist op volle snelheid alle wegafzettingen doorbrak en uiteindelijk tot stilstand kwam tegen één van de toegangspoorten die leiden naar de grote binnenplaats in Moskee al-Haram.

Er vielen geen slachtoffers. De bestuurder werd kort na het incident uit het voertuig gehaald en gearresteerd. Zijn motief is onduidelijk.



De moskee was net heropend voor publiek nadat deze maandenlang grotendeels gesloten was om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Saoedische autoriteiten hadden begin oktober de moskee geopend voor Saoedische staatsburgers die de Umrah-bedevaart willen verrichten.

De hervatting van de Umrah-bedevaart verliep geleidelijk. Sinds zondag 1 november zijn alle restricties opgeheven en kan de maximumcapaciteit van het gebedshuis volledig worden benut. Ook buitenlandse moslims zijn weer welkom voor het verrichten van de Umrah.

