Minister Blok bezoekt Wenen om solidariteit te tonen

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft in het centrum van Wenen bloemen gelegd op de plek waar eerder deze week een aanslag werd gepleegd door een terrorist.

Hij wilde daarmee zijn solidariteit betonen met het Oostenrijkse volk. Blok bezocht de plek samen met de Oostenrijkse minister van Europese Zaken, Karoline Edtstadler.

Het bezoek vond plaats op de laatste dag van nationale rouw in Oostenrijk. De aanslag laat zien dat we nauw moeten samenwerken in de strijd tegen terrorisme, zei Blok.

De bewindsman is daar voor een al lang geplande bijeenkomst van de zogenoemde 'zuinige vier', te weten Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland. Die landen trokken samen op bij de onderhandelingen over het herstelfonds en de meerjarenbegroting van de EU. Ook Finland is bij de vergadering aanwezig.



Niet alle bewindslieden zijn fysiek aanwezig in de Oostenrijkse hoofdstad. Blok koos er wel voor om naar Wenen te vliegen omdat hij ook zo zijn solidariteit wilde betuigen met het Oostenrijkse volk, aldus een woordvoerder. De minister vliegt in de avond weer terug.

Een 20-jarige man opende maandag aan het begin van de avond het vuur. Er vielen vier doden. De politie schoot de dader dood. De man bleek vorig jaar nog veroordeeld te zijn omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen. Hij wilde zich daar aansluiten bij Daesh.

