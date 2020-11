Marokko verlengt noodtoestand tot 10 december

De Marokkaanse regering heeft vandaag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft premier Saad Eddine El Othmani donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 november te beëindigen.

De afgelopen weken werden record-brekende cijfers gemeld met betrekking tot het dagelijks aantal doden en nieuwe besmettingen door het coronavirus.

De verklaring van de premier komt een dag nadat het zorgministerie melding maakte van het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen (5.745) en coronadoden (82) sinds de uitbraak van het virus in het land. Het aantal dagelijks gerapporteerde nieuwe besmettingen is al wekenlang niet onder de 2.000 gezakt.



De noodtoestand in Marokko werd in maart ingevoerd en is tot dusver zeven keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani zei dinsdag in zijn toespraak voor het Huis van Afgevaardigden de landelijke lockdown achter de hand te houden als de epidemiologische situatie in het land niet snel verbetert.

"Niemand van ons wenst terug te keren naar de quarantaine vanwege de psychologische, sociale en economische effecten ervan, maar de optie blijft op tafel als de situatie uit de hand loopt.", aldus El Othmani.

El Othmani ontkende eerdere geruchten over een aanstaande lockdown en zei dat de regering de draconische maatregel publiekelijk en tijdig zou aankondigen, via officiële kanalen en openbare nieuwsuitzendingen.

