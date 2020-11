Oostenrijkse ministerie: Arrestanten aanslag Wenen zijn 'radicale moslims'

De vijftien verdachten die zijn opgepakt in verband met de terreuraanslag in Wenen maken allemaal deel uit van een "radicale islamistische scene".

Een hoge functionaris van het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat donderdag. "Je kan zien dat ze allemaal kunnen worden gelinkt aan het radicale islamistische milieu", aldus directeur publieke veiligheid Franz Ruf van het ministerie.

De extremist (20) die maandagavond vier personen doodschoot en meer dan twintig andere verwondde in hartje Wenen werd gedood door de politie. De aanslag was het werk van één persoon en werd geclaimd door terreurbeweging Daesh.

Mogelijk meer arrestaties

In Zwitserland zijn ook twee verdachten aangehouden. In andere landen volgen mogelijk ook nog arrestaties, zei minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer. Onder meer de FBI heeft "waardevolle" informatie aangeleverd.



De dader was in Oostenrijk geboren maar had ook een Noord-Macedonisch paspoort. Hij was vorig jaar nog veroordeeld tot 22 maanden cel omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij Daesh aan te sluiten bij Daesh. De man kwam vroegtijdig op vrije voeten.

Volgens de Oostenrijkse autoriteiten was dat een fout. De regering heeft ook erkend dat er iets is misgegaan met informatie over de dader die de Slowaakse inlichtingendienst had doorgegeven.

