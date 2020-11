Aantal coronabesmettingen in Frankrijk fors omhoog

In Frankrijk zijn het afgelopen etmaal een recordaantal van 58. 046 nieuwe infecties met het coronavirus geteld, melden de gezondheidsautoriteiten.

Woensdag registreerde het land 40.558 nog besmettingen. Het cijfer werd gepubliceerd kort nadat Parijs nieuwe maatregelen aankondigde bovenop een tweede nationale lockdown die sinds afgelopen vrijdag van kracht is.

Zo mogen in de hoofdstad vanaf donderdag tussen 22.00 uur en 06.00 uur geen maaltijden meer worden afgehaald of afgeleverd. Ook mag in die uren geen alcohol worden verkocht.

Het aantal mensen in Frankrijk dat is overleden aan Covid-19 steeg met 363 tot 39.037, tegenover 385 op woensdag. Het totaal aantal besmettingen met het longvirus bedraagt nu 1.601.367.

