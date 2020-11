Rotterdamse school krijgt veel steunbetuigingen om spotprent

Het Emmauscollege in Rotterdam ontvangt veel steunbetuigingen sinds de media-aandacht voor de bedreigingen die online aan een docent zijn geuit om een spotprent in een klaslokaal.

"Wij voelen ons gesteund door de vele berichten die wij krijgen", reageert rector Raoul Majewski. De schoolleiding gaat niet in op vragen over de bedreigingen, die voor de docent aanleiding waren om onder te duiken.

"Het Emmauscollege is al een aantal dagen ongewild onderwerp van het nieuws. Wat ons betreft is het volstrekt onacceptabel dat een gesprek tussen docenten en leerlingen wordt gekaapt door buitenstaanders die dit gebruiken om ongefundeerde dreigementen te uiten", reageert de rector in een statement.

"Deze situatie heeft een eigen, verkeerde dynamiek gekregen die losstaat van de inhoud van het gesprek over de betreffende spotprent", vervolgt Majewski. De rector zegt dat de politie voortvarend onderzoek doet naar aard en afkomst van de dreigementen.



Charlie Hebdo

De spotprent die aanleiding was voor de bedreigingen, is gemaakt door cartoonist Joep Bertrams, hij won er in 2015 de Inktspotprijs mee. Op de sportprent staat een onthoofde man afgebeeld in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd. Bertrams maakte de spotprent na de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs.

Onderwijsminister Arie Slob heeft contact gehad met de ondergedoken docent. Slob noemt het "verschrikkelijk dat een docent moet onderduiken na een les over vrijheid van meningsuiting".

"Op het Emmauscollege zorgen wij dat onze leerlingen hun kennis vergroten", zegt Majewski. "Maar zeker zo belangrijk is onze taak om hen te begeleiden naar een plek in de maatschappij waar zij in vrijheid en met respect voor elkaar hun weg vinden. Daarover zijn docenten iedere dag met leerlingen in gesprek."

