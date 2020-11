Huiszoekingen in Duitsland in verband met aanslag Wenen

De Duitse politie doet in verschillende plaatsen huiszoekingen vanwege het mogelijke verband van vier personen met de aanslag in Wenen.

Volgens de politie wordt er gezocht in Osnabrück, Kassel en in de buurt van Hamburg. "Er is geen vermoeden dat de verdachten direct betrokken zijn bij de aanslag, maar we hebben aanwijzingen dat de mensen bij wie we zoeken banden hadden met de aanslagpleger," zei een woordvoerder van de politie. Ze zouden meerdere malen contact met hem hebben gehad.

Twee van de mannen zouden hem in de zomer zelfs in Wenen hebben ontmoet, zeiden het Duitse federale parket en de federale recherche (BKA). Er zijn nog geen arrestaties verricht. De man uit Kassel en één uit Osnabrück waren volgens persbureau DPA van 16 tot 20 juli in Wenen. Daar ontmoetten ze de latere aanslagpleger verschillende keren.

Aanslag

De dader, een 20-jarige extremist, schoot maandagavond vier personen dood en verwondde meer dan twintig anderen in hartje Wenen. Hij werd gedood door de politie. De aanslag was het werk van één persoon en werd geclaimd door terreurbeweging Daesh. De dader zou deel uitmaken van een radicaal netwerk dat zich uitstrekt tot buiten Oostenrijk.



De politie rekent de vier mannen uit Duitsland, die tussen de 19 en 25 jaar oud zijn, ook tot deze islamitische kring, meldt het Duitse persbureau DPA. Twee van hen komen uit Osnabrück. De andere huiszoekingen vonden plaats in Kassel en in het district Pinneberg (Sleeswijk-Holstein).

Bekend

Volgens informatie van het blad Der Spiegel was de man uit Sleeswijk-Holstein bij de politie bekend en zou hij eerder met zijn gezin in Wenen hebben gewoond.



Twee jaar geleden veroordeelde de rechtbank in Hamburg hem tot een voorwaardelijke straf wegens een mislukte poging om samen met andere extremisten naar Syrië te reizen.

In Oostenrijk zijn vijftien mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag of banden met de terrorist. In Zwitserland zitten ook twee mensen op dezelfde verdenking vast.

