Aantal nieuwe coronagevallen in Nederland iets gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen is iets gestegen, na zes achtereenvolgende dagen van daling.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7272 positieve tests geregistreerd. Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6984 besmettingen.

Het waren er aanvankelijk 6996, maar dat aantal is bijgesteld. In de gemeente Rotterdam kwamen afgelopen etmaal 533 nieuwe gevallen aan het licht. Amsterdam registreerde 308 positieve tests, Den Haag 218 en Utrecht 137. In Enschede kwamen er 109 besmette personen bij.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 56.000 positieve tests geregistreerd. Daarmee is de corona-uitbraak terug op het niveau van ruim twee weken geleden. De piek was tussen 25 en 31 oktober, toen er in zeven dagen tijd 70.000 nieuwe coronagevallen bijkwamen.



Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 118, het hoogste aantal sinds 29 april. In Nijmegen werden vijftien coronapatiënten als overleden geregistreerd. Amsterdam en Rotterdam telden elk acht sterfgevallen.

Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 87 sterfgevallen gemeld.

