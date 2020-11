EU verlengt sanctieregime voor Turkije om boringen

De Europese Unie verlengt een vorig jaar ingesteld sanctieregime voor Turkije tot eind 2020 vanwege de omstreden gas- en olieboringen in de Middellandse Zee.

Verlenging van het wettelijke sanctiekader betekent dat de EU snel nieuwe strafmaatregelen kan treffen als Ankara blijft "provoceren" in de wateren bij Cyprus en Griekenland.

Volgende maand spreken de EU-leiders op een top over de betrekkingen tussen de EU en Turkije. In februari legde de EU voor het eerst sancties op aan twee Turken die betrokken waren bij boringen bij Cyprus.

Hun Europese banktegoeden zijn bevroren en ze mogen de EU niet in. Griekenland en Cyprus roepen al langer om meer sancties. "Alle opties liggen op tafel", zei EU-president Charles Michel vorige maand over de top over Turkije.



Volgens de EU schendt Ankara met de boringen het internationaal recht. Ze eist al maanden dat Turkije stopt met die activiteiten en dat de Turks regering rond de tafel gaat zitten met Griekenland en Cyprus om de kwestie op te lossen.

Turkije heeft de speuracties naar nieuwe energiebronnen in door beide EU-landen geclaimde wateren intussen alleen maar verder uitgebreid. Bovendien heeft president Recep Erdogan inmiddels ook Frankrijk in het harnas gejaagd.



Hij haalde naar president Emmanuel Macron uit na diens sterk overdreven reactie op de moord op een Franse leraar in een Parijse voorstad. Erdogan had Turken ook opgeroepen geen Franse producten meer te kopen.

De relatie tussen de EU en Turkije, dat officieel kandidaat-EU-lid en NAVO-bondgenoot is en een belangrijke rol in de opvang van vluchtelingen en migranten in de regio speelt, ligt uiterst gevoelig.

© ANP/Marokko.nl 2020