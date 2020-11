Uitkeringsinstantie: sollicitatieplicht ww-ontvanger schuurt soms

Het schuurt dat uitkeringsorganisatie UWV mensen moet dwingen te blijven solliciteren als zij na het ontvangen van een ww-uitkering weer een betaalde baan krijgen.

Dat gebeurt als iemand werk vindt dat minder goed betaalt dan zijn oude baan. Het UWV kan hier bijna geen uitzonderingen maken door de strakke regelgeving, zegt Cor Burgmeyer, directeur Klant en Service van de uitkeringsinstantie.

Burgmeyer werd door een speciale Kamercommissie gehoord over problemen bij uitvoeringsorganisaties als het UWV, de Belastingdienst en het CBR. Wetten en regels die vanuit het kabinet en de Tweede Kamer komen, zorgen er soms voor dat het UWV dit soort problemen niet kan voorkomen, stelt Burgmeyer.

"Ik kan daar wel een goed voorbeeld van noemen", zegt hij tegen de commissie. Iemand met een goedbetaalde baan die onverhoopt toch een werkloosheidsuitkering (ww) moet aanvragen, moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld het zoeken naar een baan. Maar als iemand zo'n baan heeft gevonden, maar een stuk minder verdient dan voorheen, kan die persoon aanvullende uitkering ontvangen. Maar dan moet hij of zij wel blijven solliciteren.



Solliciteren

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor iemand in de zestig, voor wie "het uitzicht op het opnieuw vinden van werk in de sector waar hij werkte niet zo groot is". Dan schrijft de wet voor dat hij toch moet solliciteren. "Dan kunnen wij niet zeggen: daar kunt u mee stoppen. Dat zouden we misschien wel willen, op basis van ons vakmanschap en onze inschatting van de persoonlijke situatie."

Dit soort signalen worden wel doorgegeven aan het ministerie, vertelt Burgmeyer. Over het algemeen is weinig ruimte voor specifieke oplossingen voor individuele gevallen bij het UWV, zegt hij. De instantie zit vaak vast in strenge wetgeving.



Voor uitzonderingsgevallen worden sneller nieuwe regels gevonden dan dat het UWV de ruimte krijgt om zelf maatwerk te leveren.

Dat ziet ook Michel Rovers, directeur Strategie, Beleid en Kenniscentrum van de uitkeringsinstantie. Hij pleit ervoor om de mogelijkheid om in sommige gevallen af te wijken van de regels "in te bouwen in de wet".

