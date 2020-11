Ajax laat alle internationals op hoop van zegen vertrekken

Trainer Erik ten Hag vindt niet dat Ajax komende week net als Werder Bremen geen spelers naar hun landenteams moet laten vertrekken.

"En dat is om de eenvoudige reden dat we verplicht zijn om ze af te staan", zegt Ten Hag.

"Wij zijn ook met de verschillende bonden in contact. Maar als zij erop staan, moeten we ze afgeven. Ik zit hier niet met angst en beven, maar mijn mening heb ik al een paar keer gegeven. Zeker nu het virus zich weer verspreidt, is het niet verstandig. Zeker voor vriendschappelijke duels niet. Die andere interlands begrijp ik wel hoor, want een bondscoach moet ook met zijn spelers werken", aldus Ten Hag.

"Maar met bepaalde maatregelen kun je wel het virus enigszins buiten houden. Als ze weggaan, wordt de controle een stuk minder. Tijdens het reizen komen ze in allerlei ruimtes, met alle mogelijke consequenties van dien."



Ten Hag ziet onder anderen Daley Blind, Davy Klaassen en Quincy Promes naar het Nederlands elftal vertrekken. Oranje oefent woensdag tegen Spanje, voordat de de duels met Bosnië-Herzegovina (15 november) en Polen (18 november) in de Nations League op het programma staan. Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Kjell Scherpen en Perr Schuurs zijn opgeroepen voor Jong Oranje

André Onana, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui staan voor een verre reis, net als David Neres en Antony, die voor het olympisch elftal van Brazilië zijn opgeroepen. Dusan Tadic is een vaste kracht voor de Servische nationale ploeg.



© MAROKKO.NL 2020