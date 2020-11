Artsen in Marokko voeren actie tegen arbeidsomstandigheden

Vandaag is de tweede dag van de landelijke staking van Marokkaanse artsen in de publieke sector. De artsen protesteren tegen de "onbegrijpelijk hoge werkdruk" in Marokkaanse ziekenhuizen

Marokkaanse artsen gingen op 4 en 5 november de straat op in zwarte vesten om te protesteren tegen de erbarmelijke toestand van het gezondheidssysteem in het land.

De vereniging van artsen in de publieke sector (SIMSP) riep half oktober op tot de nationale staking om het tekort aan medische professionals in Marokko aan de kaak te stellen en om te protesteren tegen de arbeidsomstandigheden.

De vakbond verzekerde eerder dat dij de staking geen artsen betrokken zijn die aan de frontlinie werken in de strijd tegen het longvirus COVID-19.



Het regionale kantoor van SIMSP in Fez-Meknes verklaarde op 31 oktober dat de regering niet heeft gereageerd op de aangekondigde actie van de vakbond. De vakbond riep daarop aangesloten artsen op hun ongenoegen te uiten over de "marginalisering en uitstelgedrag" van hun eisen.

De eisen van de artsen in de publieke sector zijn ongewijzigd sinds vorig jaar. In augustus 2019 riepen gezondheidswerkers via verschillende demonstraties op voor betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer veiligheid en verbetering van het patiënten beheer, evenals hogere lonen.



SIMSP drong aan op de staking met als doel de strijd van Marokkaanse artsen voor betere omstandigheden te "escaleren". Het bureau herinnerde aan hun offers in de strijd tegen COVID-19, terwijl de regering doorgaat met het "beleid van koppigheid".

Naar verwachting zullen verpleegkundigen en gezondheidstechnici op 14 november actie gaan voeren. De aanstaande staking vindt plaats voor het hoofdkantoor van het ministerie van Volksgezondheid in Rabat.



Gezondheidswerkers van het Ibn Zohr-ziekenhuis in Marrakech protesteerden in augustus van dit jaar tegen het gebrek aan bedden voor patiënten en noodzakelijke apparatuur in de strijd tegen het coronavirus.

De protesten wierpen hun vruchten af ​​en resulteerden in een snelle actie van de Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb. De zorgminister reisde twee dagen later naar Marrakech om de oprichting van een veldhospitaal aan te kondigen om de druk op ziekenhuizen in de okerkleurige stad te verlichten.

Tijdens de gezondheidscrisis heeft de regering 3,1 miljard DH (€286 miljoen) aan de gezondheidssector toegewezen vanuit het coronafonds.

