VN: Westelijke Jordaanoever getuige van 'grootste sloop sinds jaren'

Israëlische autoriteiten hebben dinsdag de woningen van ongeveer 73 Palestijnen gesloopt, het grootste incident met gedwongen ontheemding in meer dan vier jaar tijd

Volgens een VN-functionaris heeft de bezette Westelijke Jordaanoever in 2020 met meer woningsloop te maken gehad dan in voorgaande jaren.

"Tot dusver zijn dit jaar 689 gebouwen gesloopt op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, het hoogste aantal sinds 2016", zei interim-humanitaire coördinator voor het bezette Palestijnse gebied Yvonne Helle, in een verklaring.

Helle onderstreepte dat deze sloop leidde tot de verplaatsing van ongeveer 869 Palestijnen. De Israëlische autoriteiten geven aan dat een gebrek aan bouwvergunningen de reden is voor de sloop. Israël verstrekt echter geen bouwvergunningen aan Palestijnen als gevolg van het Israëlische "restrictieve en discriminerende planningsregime".



"Afbraak is een belangrijk middel om een ​​omgeving te creëren die ontworpen is om Palestijnen te dwingen hun huizen te verlaten", zei Helle.

"Het grootste incident met gedwongen ontheemding in meer dan vier jaar" vond dinsdag plaats in de Palestijnse gemeenschap van Humsa Al Bqai'a, gelegen in de Jordaanvallei.



Ongeveer 73 mensen waaronder 41 kinderen raakten dakloos toen Israëlische autoriteiten hun huizen, bezittingen en andere gebouwen vernielden.

Israël bezette in 1967 Palestijnse gebieden, waaronder de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. De Palestijnen willen deze gebieden - samen met de Gazastrook - voor de oprichting van een toekomstige Palestijnse staat.

