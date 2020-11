'Israël heeft in 20 jaar 46 Palestijnse journalisten vermoord'

Israël heeft sinds het uitbreken van de Al-Aqsa Intifada in 2000 meer dan 46 Palestijnse journalisten gedood

Dat meldde het Palestijnse Journalisten Syndicaat woensdag tijdens een bijeenkomst buiten het VN-hoofdkwartier in de Gazastrook op de internationale dag om een ​​einde te maken aan straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten.

Het plaatsvervangend hoofd van het syndicaat Tahseen al-Astal riep de VN op om haar verantwoordelijkheden op zich te nemen bij het beschermen van journalisten en het vervolgen van de daders van Israëlische misdaden tegen Palestijnse journalisten.

"Het Syndicaat telt jaarlijks tussen de 500 en 700 Israëlische bezettingsaanvallen en misdaden tegen Palestijnse journalisten en het is tijd dat deze misdaden een halt worden toegeroepen, en degenen die ze hebben gepleegd en degenen die de bevelen hebben uitgevaardigd, ter verantwoording worden geroepen", aldus al-Astal.



Hij benadrukte dat de Israëlische schendingen tegen journalisten bedoeld zijn om ze het zwijgen op te leggen en te voorkomen dat het feitelijk persbeeld aan de wereld wordt overgebracht.

Israël heeft een lange geschiedenis in het aanvallen van journalisten. Het in New York gevestigde Comité ter Bescherming van Journalisten heeft 17 bevestigde gevallen gedocumenteerd van journalisten die in Israël en bezette Palestijnse gebieden zijn vermoord sinds 1992. Hiervan zijn 15 journalisten omgekomen door Israëlisch vuur.

Het jaar 2014, toen Israël zijn laatste grote aanval uitvoerde op het afgesloten Gazastrook en meer dan 2.200 Palestijnen doodde, was het bloedigste jaar voor journalisten in Palestina.

