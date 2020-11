Zorgministerie Marokko: Ziekenhuizen vol, blijf thuis bij milde symptomen

Marokkaanse ziekenhuizen zijn niet langer in staat alle patiënten op te vangen die besmet zijn met het coronavirus

Dat zei de coördinator van het Centrum voor Noodgevallen van het Ministerie van Volksgezondheid Mouad Lamrabet donderdag op televisiezender 2M.

Niet-symptomatische personen, mensen met milde symptomen en mensen die geen deel uit maken van de risicogroepen worden opgeroepen thuis de behandeling te ondergaan.

Het is volgens Lamrabet echter de verantwoordelijkheid van burgers zelf om de instructies van zorgpersoneel op te volgen aangezien "het niet mogelijk is om in elk huis een bewaker te plaatsen".



De woordvoerder benadrukte de noodzaak voor thuispatiënten om zich aan het gezondheidsprotocol te houden. Veel mensen die de bevelen van het zorgministerie weigeren op te volgen krijgen volgens Lamrabet te maken met complicaties waardoor een terugkeer naar het ziekenhuis alsnog noodzakelijk wordt.

De verklaring van de Lamrabet komt op dezelfde dag dat artsen in het land staken en actie voeren tegen de hoge werkdruk in openbare ziekenhuizen in het land, slechts één dag nadat het zorgministerie melding maakte van het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen (5.745) en coronadoden (82) sinds de uitbraak van het virus in het land.



De Marokkaanse regering heeft donderdag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd. De noodtoestand in Marokko werd in maart ingevoerd en is tot dusver zeven keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani zei dinsdag in zijn toespraak voor het Huis van Afgevaardigden de landelijke lockdown achter de hand te houden als de epidemiologische situatie in het land niet snel verbetert. Het aantal dagelijks gerapporteerde nieuwe besmettingen is al wekenlang niet onder de 2.000 gezakt.



"Niemand van ons wenst terug te keren naar de quarantaine vanwege de psychologische, sociale en economische effecten ervan, maar de optie blijft op tafel als de situatie uit de hand loopt.", aldus El Othmani.

El Othmani ontkende eerdere geruchten over een aanstaande lockdown en zei dat de regering de draconische maatregel publiekelijk en tijdig zou aankondigen, via officiële kanalen en openbare nieuwsuitzendingen.

© MAROKKO.NL 2020