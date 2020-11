Koning Mohammed VI stuurt Algerijnse president Tebboune beterschapswens

Koning Mohammed VI heeft een telegram verstuurd naar de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune waarin hij het staatshoofd "een spoedig herstel" wenst.

Het kantoor van Tebboune meldde dinsdag dat de president besmet is geraakt met het coronavirus en voor behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland ligt.

Daarvoor werd dagenlang gespeculeerd over de reden dat hij in Duitsland werd behandeld.

Meerdere medewerkers van de 75-jarige Tebboune waren eerder positief getest op het coronavirus. De president, een zware roker, herstelt geleidelijk, aldus zijn kantoor.





De ziekenhuisopname van de president is opmerkelijk omdat op hetzelfde moment het nationale referendum plaatsvond om een ​​nieuwe grondwet goed te keuren. Door het coronavirus was de opkomst voor het referendum met 24% historisch laag.

Onrusten

De recente verkiezing van president Tebboune heeft in Algerije nog geen einde gemaakt aan de onrust in het land. In december 2019 gingen in hoofdstad Algiers en andere steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het politieke establishment van voormalig president Abdelaziz Bouteflika.



De toen kersverse president Tebboune beloofde een nieuwe grondwet waarover de bevolking zich in een referendum zou mogen uitspreken, maar de demonstranten zagen hem als vertegenwoordiger van de politieke elite die met steun van het leger sinds de jaren 60 de dienst uitmaakte in het land.

In het ontwerp van de nieuwe grondwet krijgt de president maximaal twee termijnen en krijgen de minister-president en het parlement meer te zeggen.



De protestbeweging in Algerije bleef zich echter roeren met eisen voor verdergaande hervormingen. De coronapandemie maakte een einde aan de voortdurende demonstraties.

Ondanks de infectie van het staatshoofd lijkt buurland Algerije de uitbraak van het coronavirus onder controle te hebben. Algerije heeft tot dusver 60.800 besmettingen en 2.024 sterfgevallen geregistreerd.

© MAROKKO.NL 2020