Recordaantal besmettingen in Frankrijk

Frankrijk heeft vrijdag een record van 60. 486 nieuwe besmettingen met het coronavirus geboekt, nadat donderdag ook een recordaantal van ruim 58.000 was gemeld.

Dat staat in cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het totale aantal besmettingen dat is vastgesteld in Frankrijk komt daarmee op 1,66 miljoen, goed voor de vijfde plaats wereldwijd, achter de Verenigde Staten, India, Brazilië en Rusland.

Een week nadat in Frankrijk een nieuwe nationale lockdown van kracht werd, stromen de ziekenhuizen minder snel vol. Het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in een ziekenhuis nam vrijdag met 553 toe, de kleinste dagelijkse stijging in bijna drie weken. Het aantal opnames op de intensive care vertoonde de kleinste stijging in zes dagen.

In Europa zijn nu meer dan 300.000 mensen overleden aan Covid-19, stelt persbureau AFP vast op grond van eigen tellingen.

