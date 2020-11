Gemiddeld 165 doden per dag door Covid-19 in België

De afgelopen week zijn er in België gemiddeld 165 mensen per dag gestorven aan Covid-19, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano zaterdag op basis van statistieken.

Dat is een stijging van 79 procent ten opzichte van de week daarvoor. Het longvirus heeft sinds de uitbraak van de pandemie in België 12.708 levens geëist.

Afgelopen maandag bezweken voor het eerst tijdens de tweede coronagolf meer dan 200 mensen in een etmaal aan de gevolgen van het coronavirus (201). Dat is geen absoluut record: tijdens de eerste coronagolf werden op 8 april 321 doden geregistreerd.

Reproductiegetal

Volgens Sciensano is het reproductiegetal - de mate waarin zieke mensen anderen besmetten met het coronavirus - in de week van 31 oktober tot 6 november gedaald tot onder 1, het getal staat op 0,993 om precies te zijn. De laatste keer dat dat gebeurde was in de week van 29 augustus tot 4 september.



Er liggen op dit ogenblik 7208 mensen met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen. Er liggen 1459 patiënten op intensivecareafdelingen.

Sciensano meldt dat het totale aantal besmettingen in België sinds de uitbraak 488.044 bedraagt.

© ANP 2020