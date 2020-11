Cameraploeg PowNed 'belaagd' bij Rotterdamse school

Een cameraploeg van PowNed is donderdag tijdens opnames bij het Emmauscollege in Rotterdam belaagd door een leerling.

De cameraman raakte daarbij lichtgewond, zegt omroepbaas Dominique Weesie. De ploeg was naar de school gegaan om een item te draaien over de docent die bedreigd werd omdat hij een spotprent in een van de klaslokalen had opgehangen.

De jongen wilde niet gefilmd worden en besloot daarom de verslaggevers aan te vallen.

Eerst gaf hij de cameraman na wat geduw een klap in het gezicht en later probeerde hij ook te schoppen. De verslaggever stak daarbij zijn hand uit om de schop af te weren. Het slachtoffer liep daarbij kneuzingen in zijn hand op, zo bleek na een bezoek in het ziekenhuis. Op verzoek van de politie en de vader van de jongen gaat PowNed aangifte doen.



Zorgen

Dominique Weesie zegt zich zorgen te maken over hoe er met de pers om wordt gegaan. Zijn verslaggevers werden al vaker belaagd. "Het wordt een stuk ruwer op straat. Het is de laatste tijd schering en inslag", zegt hij. De omroepbaas zet zelfs al meerdere keren per maand beveiligers in om de opdringerige verslaggevers van PowNed te beschermen.

Ook Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, is geschrokken. "Dieptriest, dit. Deze scholieren hebben veel te leren. Les 1: van de pers blijf je af", schrijft hij op Twitter.

