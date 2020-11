'Uber-personeel in A'dam tekende onder druk zelf voor ontslag'

Uber heeft medewerkers in Amsterdam onder hoge druk laten tekenen voor ontslag in ruil voor financiële compensatie.

Het Amerikaanse techbedrijf omzeilde daarmee de Nederlandse ontslagregels, meldt NRC die onderzoek heeft gedaan naar de ontslagronde eerder dit jaar waardoor circa tweehonderd banen moesten verdwijnen op het internationale hoofdkantoor.

De krant sprak met negen (ex-)werknemers en heeft interne e-mails en vertrouwelijke documentatie van het UWV ingezien. Voor de getroffen werknemers vroeg het bedrijf een collectieve ontslagaanvraag aan bij het UWV, dat toetst of de ontslagen rechtmatig zijn. Als een bedrijf de noodzaak niet goed onderbouwt, geeft het UWV geen toestemming.

Maar op toestemming werd volgens NRC niet gewacht. Terwijl de procedure nog liep, bood Uber werknemers financiële regelingen aan waarbij zij zelf tekenden voor ontslag. Dat ging onder hoge druk, vertellen anonieme Uber-werknemers aan de krant. Zo werden getroffenen de dag nadat zij hoorden dat ze moesten vertrekken al van alle systemen afgesloten. Ook kregen de werknemers dagelijkse herinneringen of ze de overeenkomst wilden tekenen.



Van de tweehonderd mensen - veelal expats - die moesten vertrekken, besloten circa tien niet te tekenen. Het UWV heeft nog altijd geen uitsluitsel gegeven over de rechtmatigheid van de ontslagen.

"Bij Uber moest alles vooral heel snel", zegt Amrit Sewgobind van vakbond FNV. "Op dag 1 werd het in Amerika aangekondigd. Op dag 7 moest alles in Nederland geregeld zijn. Vaststellingsovereenkomsten zijn onder tijdsdruk en zonder goede voorlichting getekend. Uber heeft dit gewoon doorgedrukt."



Net als het UWV en de vakbond klaagde volgens NRC ook de Nederlandse ondernemingsraad van Uber over het gebrek aan onderbouwing van de ontslagronde.

Uber laat in een reactie weten dat ontslagen nooit "ongecompliceerd of eenvoudig" zijn. "Dat neemt niet weg dat de Nederlandse ontslagregels volledig zijn toegepast en de juiste informatie met de ondernemingsraad is gedeeld.

Deze informatie hebben zij destijds als voldoende beoordeeld, wat heeft geleid tot een positief advies van de ondernemingsraad."

