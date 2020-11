Biden (77) wordt de oudste president in geschiedenis VS

Hij was ooit een van de jongste senatoren uit de Amerikaanse geschiedenis en wordt nu ook de oudste president.

De 77-jarige politiek veteraan Joe Biden is volgens Amerikaanse media geslaagd in zijn derde poging om president van de Verenigde Staten te worden.

Biden lijkt in veel opzichten de tegenpool te zijn van zijn tegenstander, politiek straatvechter en vastgoedmagnaat Donald Trump (74). De in Scranton (Pennsylvania) geboren Biden is de zoon van een handelaar in tweedehandsauto's en was trots op zijn bescheiden levensstijl.

Hij noemde zichzelf "Middle-Class Joe" (Joe uit de middenklasse) en grapte dat hij de "armste persoon" in het Congres was. De laatste jaren verdiende hij overigens miljoenen dollars met boekverkopen en door speeches te geven.



De Democraat is al een halve eeuw actief in de politiek. Hij won in 1972 op 29-jarige leeftijd een Senaatsverkiezing in de kleine staat Delaware. In dat jaar sloeg ook het noodlot toe. Biden verloor vlak voor de kerst zijn echtgenote Neilia en dochter Naomi door een ernstig verkeersongeval.

Zijn zoons Beau en Hunter raakten ernstig gewond. Biden ging daarom niet naar Washington om beëdigd te worden als senator, maar legde de ambtseed af in het ziekenhuis. Hij besloot in Wilmington te blijven wonen om meer tijd met zijn kinderen te kunnen doorbrengen en ging met de trein naar zijn werk in de hoofdstad. In 1977 trouwde hij met zijn huidige partner Jill. Het stel kreeg in 1981 een dochter, Ashley.



Grote ambities

Biden had ook de afgelopen tientallen jaren al grote ambities. Hij deed in 1987 en 2008 een gooi naar het presidentschap. In beide gevallen kwam hij niet verder dan de voorverkiezingen van de Democraten, die zijn bedoeld om de officiële presidentskandidaat van de partij aan te wijzen.

Wel mocht hij in 2009 aantreden als vicepresident van de veel jongere Barack Obama. Zij zaten twee ambtsperioden in het Witte Huis. In die periode kreeg Biden te maken met een nieuwe familietragedie: zijn zoon Beau overleed op 46-jarige leeftijd aan een hersentumor.



Biden deed niet mee aan de presidentsverkiezingen die volgden op de dood van zijn zoon, maar stelde zich dit jaar toch weer kandidaat. Hij won de Democratische voorverkiezingen en is inmiddels door Amerikaanse media ook aangewezen als winnaar van de presidentsverkiezingen.

Het verlossende woord liet dagen op zich wachten. Na de verkiezingen van dinsdag was het dagenlang spannend in belangrijke staten, waar het langer dan gebruikelijk duurde om stemmen te tellen.



