Toespraak Koning Mohammed VI uitgesteld na coronabesmetting medewerker

Koning Mohammed VI heeft zijn troonrede ter gelegenheid van 45e verjaardag van de Groene Mars op het laatste moment uitgesteld.

Dat meldde het koninklijk huis vrijdagavond in een persbericht. De toespraak is uitgesteld omdat medewerker van het koninklijk paleis positief is getest op het longvirus.

Het betreft een audiovisuele technicus die een belangrijke rol speelt bij de uitzending van de koninklijke toespraak.

De Groene Mars is een nationale feestdag in Marokko die op 6 november gehouden wordt. Sinds de mars van 1975 viert de stad Laayoune jaarlijks het 'Marokkaansschap' van de Westelijke Sahara.



De mars diende als protest tegen de Spaanse bezetting van de Westelijke Sahara onder het bewind van wijlen Koning Hassan II. Bovendien moest de mars bijdragen aan nationale eenheid en het gezag van de vorst versterken.

Na twee staatsgrepen van het leger in 1971 en 1972, waarbij getracht was de Koning om het leven te brengen, had Koning Hassan II de sterke behoefte zijn gezag te herstellen.

De Groene Mars slaagde, nog geen maand later vertrok kolonisator Spanje uit het gebied.



