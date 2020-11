Mensen in Amerikaanse steden juichend de straat op voor Biden

In verschillende Amerikaanse steden zijn zaterdag mensen de straat opgegaan om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te vieren.

Onder meer in New York, Chicago, Atlanta, Philadelphia en Washington zijn volgens CNN juichende aanhangers.

Op beelden van de Amerikaanse televisiezender is te zien dat in een straat vlakbij het Witte Huis die bekendstaat als 'Black Lives Matter Plaza' een enorme menigte bijeen is gekomen om de overwinning van de aankomend president luister bij te zetten.

Het is een plek waar veelvuldig antiracismedemonstraties en bijeenkomsten plaatsvonden. Op verschillende plekken in de Amerikaanse hoofdstad is het groot feest.



In Philadelphia, de grootste stad in de staat Pennsylvania waar Biden zijn verkiezingsoverwinning zeker stelde, verzamelde zich een grote groep mensen buiten bij het stadshuis van de stad.

Auto's toeterden, mensen zwaaiden met Biden-vlaggen en de meeste feestvierders droegen mondkapjes. Robert Nunez, die met zijn gezin in zijn auto reed, stond door zijn zonnedak te juichen. "De vier jaar lange nachtmerrie is voorbij", aldus Nunez, die zei dat hij huilde toen hij ontdekte dat het presidentschap van Trump ten einde liep.

"Ik ben zo blij. Ik weet niet wat ik moet doen", zei een vrouw in de buurt van het congrescentrum met tranen over haar wangen.

