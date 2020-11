Marokko meldt recordaantal besmettingen coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 5.836 nieuwe besmettingen met het coronavirus.

Dat is het hoogste aantal besmettingen sinds de uitbraak van het coronavirus in het land. Het vorige record (5.745) heeft slechts twee dagen stand gehouden.

Het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 252.185 gevallen, daarmee is de symbolische grens van een kwart miljoen besmettingen gepasseerd.

Het zorgministerie meldde vandaag 70 nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 4.197 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.



In de laatste 24 uur zijn 4.602 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 205.556. Het herstelpercentage in Marokko is 81,5%.

Marokkaanse ziekenhuizen zijn volgens het Ministerie van Volksgezondheid overvol en daarom niet langer in staat alle patiënten op te vangen die besmet zijn met het coronavirus.



Niet-symptomatische personen, mensen met milde symptomen en mensen die geen deel uit maken van de risicogroepen worden opgeroepen thuis de behandeling te ondergaan.

Woordvoerder van het zorgministerie Mouad Lamrabet benadrukte de noodzaak voor thuispatiënten om zich aan het gezondheidsprotocol te houden.

Veel mensen die de bevelen van het zorgministerie weigeren op te volgen krijgen volgens Lamrabet te maken met complicaties waardoor een terugkeer naar het ziekenhuis alsnog noodzakelijk wordt.

