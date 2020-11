Trump: ik heb de verkiezingen gewonnen

De Amerikaanse president Donald Trump houdt vol dat hij de winnaar is van de verkiezingen.

Hij herhaalde op Twitter dat tijdens de verkiezingen sprake was van misstanden, zonder met bewijs te komen. "De waarnemers kregen geen toegang tot de kamers waar stemmen worden geteld. Ik won de verkiezingen, kreeg 71.000.000 legale stemmen", twitterde hij volledig in hoofdletters.

"Er zijn slechte dingen gebeurd. Die onze waarnemers niet mochten zien. Miljoenen stembiljetten voor het stemmen per post zijn naar mensen gestuurd die daar nooit om vroegen."

"71.000.000 legale stemmen. Het hoogste aantal OOIT voor een zittende president", herhaalde hij even later in een tweede bericht op Twitter. Amerikaanse media hebben de rivaal van Trump, oud-vicepresident Joe Biden, aangewezen als winnaar.

De Democraat kreeg volgens tussentijdse uitslagen zeker 74 miljoen stemmen, miljoenen meer dan Trump.

