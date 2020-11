Chelsea-coach Lampard prijst aanwinst Ziyech

Coach Frank Lampard van Chelsea heeft aanwinst Hakim Ziyech uitbundig geprezen na de zege van 4-1 op Sheffield United in de Premier League.

"Hij is een klassevoetballer en geeft onze aanval een nieuwe dimensie", zei Lampard over de oud-Ajacied, die in het duel met Sheffield twee beslissende assists gaf.

"Hij was er lange tijd uit door het vroege beëindigen van de eredivisie en een blessure, dus als je ziet hoe snel hij een plek heeft veroverd in ons team, is dat indrukwekkend", prees Lampard Ziyech verder.

"Hij heeft die vaardigheid om de laatste pass of voorzet te geven en daarmee de verdediging van de tegenstander te omzeilen. Hij ziet het en is niet bang om het te doen. Hij straalt vertrouwen uit, wil ook de bal hebben en iets forceren. We gaan nog heel veel meer van hem zien."

