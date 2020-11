Ajax start met Labyad tegen FC Utrecht

Zakaria Labyad begint om 12.15 uur aan de uitwedstrijd van Ajax tegen zijn oude club FC Utrecht. Hij krijgt waarschijnlijk een kans als aanvallende middenvelder in de Galgenwaard.

Labyad maakte in de voorbereiding een goede indruk als spits maar verloor zijn basisplaats. Lassina Traoré is de centrumaanvaller van Ajax in Utrecht. David Neres en Quincy Promes starten op de bank.

FC Utrecht staat onder leiding van trainer René Hake, die de naar KRC Genk vertrokken John van den Brom in ieder geval voor een duel vervangt. Hake verkiest doelman Maarten Paes boven Thijmen Nijhuis, die vorige week nog de voorkeur kreeg van Van den Brom.

De voorhoede van FC Utrecht bestaat uit Gyrano Kerk, Mimoun Mahi en Eljero Elia. Bart Ramselaar ontbreekt in de selectie van FC Utrecht.



Opstellingen

FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, Jago, Hoogma en Warmerdam; Maher, Overeem en Gustafson, Kerk, Mahi en Elia.

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind en Tagliafico; Klaassen, Labyad en Gravenberch; Antony, Traoré en Tadic.

© ANP 2020