Avondklok in groot deel van Portugal, waaronder Lissabon en Porto

Portugal gaat in delen van het land een avondklok instellen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Premier Antonio Costa heeft de maatregel aan het begin van de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt. De avondklok duurt van 23.00 uur 's avonds tot 05.00 uur in de ochtend en wordt vanaf maandag in 121 van de 308 gemeenten van kracht.

Daaronder vallen ook de steden Lissabon en Porto. Op zaterdag en zondag geldt de komende twee weekenden de avondklok al vanaf 13.00 uur. Restaurants mogen nog wel blijven bezorgen. Vanaf maandag geldt ook de noodtoestand in het land.

"Er kan niet de minste twijfel over bestaan dat alles in het werk gesteld moet worden om de pandemie in te dammen", zei Costa. "Als we daar niet in slagen, moeten we steeds strengere maatregelen nemen en brengen we de maand december in gevaar."

Portugal heeft een relatief laag aantal vastgestelde besmettingen (173.540 gevallen) en er zijn 2848 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Maar het dagelijkse aantal nieuwe gevallen piekte zaterdag op 6640.

