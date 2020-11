Partij van moslimmoordenares Aung San Suu Kyi favoriet in verkiezingen Myanmar

Myanmar gaat zondag naar de stembus voor een nieuw parlement. Analisten verwachten dat de regering van voormalig mensenrechtenicoon Aung San Suu Kyi herkozen wordt.

Het zijn de tweede verkiezingen sinds 2011, toen formeel een einde kwam aan het decennialange militaire bewind in het Aziatische land.

De Nationale Liga voor Democratie (NLD) van Nobelprijswinnares Aung San boekte vijf jaar geleden een klinkende verkiezingsoverwinning, maar moest volgens de grondwet de macht delen met het leger, dat nog altijd veel macht geniet in Myanmar.

Aung San heeft haar landgenoten opgeroepen ondanks de coronapandemie massaal te gaan stemmen. Daar leek gehoor aan gegeven te worden, zondagochtend (lokale tijd) stonden al voordat de zon was opgekomen bij veel stembureaus lange rijen.



Coronavirus

De afgelopen maanden nam het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Myanmar toe. Delen van het land werden in lockdown geplaatst, waardoor de verkiezingscampagnes grotendeels online moesten plaatsvinden. Aung San weigerde ondanks de opleving van het virus de verkiezingen uit te stellen.

VN-baas António Guterres riep vrijdag op tot een "vreedzame, ordentelijke en geloofwaardige" verkiezingsproces. Internationaal worden echter twijfels gezet bij de betrouwbaarheid van de stembusgang.



Nobelprijslaureaat en regeringsleider Aung San ligt internationaal al langer onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt en uitgemoord.

Vrijwel alle 600.000 Rohingya die nog in het land verblijven, hebben geen burgerrechten en kunnen dus niet stemmen. Bijna 1 miljoen Rohingya leven in Bangladesh, van wie driekwart daarheen vluchtte nadat het leger in Myanmar hen drie jaar gelegen met een massale moordoperatie verjoeg uit de noordelijke deelstaat Rakhine.

© ANP/Marokko.nl 2020