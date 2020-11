Netanyahu feliciteert Biden en Harris

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Joe Biden en zijn plaatsvervanger Kamala Harris gefeliciteerd met hun overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

"Joe, we hebben al bijna 40 jaar een lange en warme persoonlijke relatie", schreef Netanyahu zondag op Twitter.

Hij kent Biden ook als een "grote vriend van Israël" en kijkt ernaar uit om met hem en Harris samen te werken "om de speciale alliantie tussen de Verenigde Staten en Israël te verdiepen".

Netanyahu bedankte zijn naaste bondgenoot, zittend president Donald Trump, voor de vriendschap die hij persoonlijk aan Israël en Netanyahu heeft getoond.



Hij prees Trump "voor het erkennen van Jeruzalem en de Golanhoogvlakte, voor de resolute houding ten opzichte van Iran, voor de historische vredesakkoorden" en voor het tot een "ongekend hoog niveau" brengen van de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Staten.

Ook de Palestijnse president Mahmoud Abbas feliciteert de aankomend president in een statement dat door zijn hoofdkwartier in Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever, naar buiten is gebracht. "Ik verheug me op de samenwerking met de verkozen president en zijn regering", aldus Abbas.

