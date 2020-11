Zware gevechten om strategische stad in Nagorno-Karabach

De gevechten rond de strategisch belangrijke stad Shushi in de omstreden regio Nagorno-Karabach zijn flink opgelaaid.

Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt. De hoofdstad Stepanakert kwam de afgelopen nacht ook onder massaal raketvuur van Azerbeidzjaanse kant te liggen.

Er waren verschillende luchtalarmen. "Samen met de verdedigers van ons vaderland zullen we tot het einde toe standhouden", zei de leider van Nagorno-Karabach, Arayik Harutyunyan. De strijd gaat door tot "de dood".

De autoriteiten zeiden op Facebook dat woonwijken willekeurig met raketten werden beschoten en dat de vernietiging verwoestend was. Maar er zijn geen slachtoffers.



Een woordvoerster van het ministerie van Defensie in de Armeense hoofdstad Jerevan bracht naar buiten dat de situatie rond Shushi bijzonder gespannen was.

De strijdkrachten zouden volgens haar de situatie onder controle hebben en er alles aan doen om de vijand te verslaan. Azerbeidzjan stuurt naar verluidt nieuwe troepen om Shushi te veroveren.



Het ministerie van Defensie in Bakoe beschuldigde Armenië ervan te hebben geschoten op Azerbeidzjaanse steden. Zaterdag meldde de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev opnieuw dat in Nagorno-Karabach meer grondgebied zou zijn veroverd, waaronder Shushi. Maar verovering van de stad wordt ontkend door de autoriteiten in Nagorno-Karabach.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zag Azerbeidzjan kort voor een mogelijke "overwinning" in Nagorno-Karabach staan, zei hij na een telefoontje met Aliyev.



De zware gevechten om Nagorno-Karabach zijn sinds 27 september gaande. Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, wordt bezet door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan kan rekenen op de steun van broederstaat Turkije in het conflict. Rusland is op zijn beurt de beschermende macht van Armenië.

