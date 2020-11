Aantal nieuwe Nederlandse coronagevallen met 974 gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald ten opzichte van zaterdag. Er zijn 5703 positieve tests geregistreerd.

Op zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6677 besmettingen, 974 meer. Het waren er aanvankelijk 6689, maar dat aantal is bijgesteld.

Er zijn 44 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Die informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren 73 sterfgevallen gemeld.

Deze week (sinds maandag) was elke dag sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen, behalve op vrijdag. Toen meldde het RIVM een stijging van een kleine 300. In totaal zijn er deze week (maandag tot en met zondag) 50.311 positieve tests gemeld en 570 sterfgevallen. Dat waren er in die periode vorige week respectievelijk 68.589 en 389.

De veiligheidsregio's met de hoogste aantallen nieuwe besmettingen zijn zondag Rotterdam-Rijnmond (665), Utrecht (463) en Midden- en West-Brabant (439). In de gemeentes Rotterdam (375), Amsterdam (332) en Den Haag (144) kwamen de meeste nieuwe gevallen aan het licht.

© ANP 2020