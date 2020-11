Palestijnen blij met het verkiezingsverlies Trump

Het vertrek van de Amerikaanse president Donald Trump uit het Witte Huis zal een opluchting zijn voor de Palestijnen onder Israëlische bezetting

Dat melden de nationale leiders van de natie zondag. Volgens de presidentiele woordvoerder Nabil Shaath waren de Trump-jaren zeer slecht voor de Palestijnen.

"Voor ons is het winst om van Trump af te komen. We verwachten echter geen essentiële strategische verandering in de houding van Amerika ten aanzien van de Palestijnse zaak'', zei Shaath.

Hanan Ashrawi van het Uitvoerend Comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie riep op om de balans met de VS opnieuw op te maken.



Mustafa Barghouti van het Palestinian National Initiative sprak zijn vreugde uit over de verkiezingsresultaten in de VS en zei dat Trump "de slechtste Amerikaanse president was" die men vandaag de dag heeft ervaren. "Trump heeft internationale betrekkingen en politiek verbroken. De zogenaamde 'Deal of the Century' was het ergste wat hij heeft gedaan voor de Palestijnen", aldus Barghouti.

De Mujahideen-beweging, onderdeel van het Palestijnse verzet, gaf ook commentaar op de verkiezingsresultaten en zei dat de ondergang van Trump neerkwam op de ineenstorting van alle systemen die de Palestijnse zaak hebben verraden.



Vrede tussen Israël en de Palestijnen kwam onder Trump geen stap dichterbij. De Amerikaanse ambassade werd verhuisd naar Jeruzalem en het 'vredesplan' (lees: annexatieplan) was volgens de Palestijnse leiders onacceptabel. Op een ander front boekte Trump wel 'progressie'. Want na zijn bemiddeling knoopte Israël de afgelopen maanden diplomatieke banden aan met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

De tegenstander van Trump, Joe Biden, staat ook bekend als pro-Israëlisch, en kondigde al aan dat wat hem betreft de ambassade in Jeruzalem mag blijven. Maar hij beloofde ook de banden met de Palestijnen weer aan te halen. Velen van hen hopen dan ook dat er een andere wind gaat waaien.

Israël bezette in 1967 Palestijnse gebieden, waaronder de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. Palestijnen willen de gebieden voor de oprichting van een toekomstige Palestijnse staat.

