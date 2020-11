El Guerguerate: Ambassadeur bezoekt gestrande vrachtwagenchauffeurs in Nouakchott

De Marokkaanse ambassadeur in Mauritanië heeft een bezoek gebracht aan de ruim 200 Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs die al bijna drie weken vastzitten in Nouakchott.

De beroepschauffeurs kunnen Marokko niet in omdat Polisario-activisten de grensovergang bij El Guerguerate hebben geblokkeerd. Het kleine dorpje bevind zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

Ambassadeur Hamid Chabar werd vrijdag warm onthaald door de chauffeurs die enkele dagen daarvoor nog een noodoproep deden. Woordvoerders van de Marokkaanse chauffeursvereniging hebben de ambassadeur laten weten dat sommigen van hen aan chronische ziekten lijden en dringend naar huis moeten voor medicijnen of behandeling.

De chauffeurs vroegen eerder al om "dringende interventie" om hen te voorzien van water en voedsel. "We leven in zeer slechte omstandigheden onder een brandende zon in de woestijn zonder drinkwater of winkel in de nabije omgeving", klonk de noodoproep.



De ambassadeur en zijn delegatie hebben zich laten informeren over de situatie van de chauffeurs en beloofden snel een eind te maken aan de wegblokkade. De delegatie heeft het bezoek afgesloten met het uitdelen van water en voedselpakketten.

Polisario

Polisario-separatisten hebben sinds september de grensovergang geblokkeerd. De groep hekelt de relatie tussen Marokko en Mauritanië en gebruikt alle mogelijke methodes om de relatie en economische bedrijvigheid tussen de twee landen te verslechteren.



De VN heeft Polisaro meermaals opgeroepen de grensovergang met rust te laten en het personen-, en goederenverkeer niet te hinderen.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in oktober 53 schendingen door het Polisario Front opgesomd in zijn jaarverslag over de Marokkaanse Sahara. Het betreft 13 algemene schendingen en 40 schendingen van de bewegingsvrijheid.



In het rapport zei de VN-chef dat Polisario regelmatig weigerde patrouilles van de vredesmissie MINURSO door te laten. De schendingen zijn in strijd met Militair Akkoord nr. 1.

De provocatie van Polisario leidde aan Marokkaanse zijde tot een oproep tot een burgerlijke 'vredesmars' van Rabat naar de bufferzone. Op sociale netwerken werd opgeroepen deel te nemen aan de 'vredesmars' op 16 oktober die was bedoeld om de banden van Rabat met El Guerguerate te versterken.

Het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken maakte daarop duidelijk geen toestemming te hebben afgegeven voor de mars.

© MAROKKO.NL 2020