Emiraten: Ongetrouwde stellen mogen samenwonen en alcoholgebruik niet langer strafbaar

Volgens nieuwe bepalingen mogen ongehuwde stellen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voortaan samenwonen.

Ook is alcoholgebruik niet langer strafbaar. Iedereen die drinkt, in het bezit is van alcohol of alcoholische drank verkoopt (in geautoriseerde gebieden zonder een alcoholvergunning) zal niet langer worden bestraft, meldt de Arabische nieuwdienst The National. De wettelijke leeftijd voor alcoholgebruik is 21 jaar.

Amerikaanse nieuwsdienst Bloomberg meldde zaterdag dat de plannen deel uitmaken van de inspanningen van het land om buitenlanders en buitenlandse investeringen aan te trekken.

De autoriteiten van Dubai in de VAE hadden eerder al de beperkingen op de verkoop van alcoholische drank versoepeld. De autoriteiten hoopten daarmee de belastinginkomsten te verhogen om hulp te kunnen bieden aan de horeca. Dubai doorgaat een aanzienlijke economische neergang als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.



Eerwraak

De nieuwe regelgeving omvat ook het beëindigen van de speciale behandeling van personen die beschuldigd worden van eerwraak. In het Wetboek van Strafrecht en het Strafprocesrecht is het artikel ingetrokken dat een verlaagde (milde) straf geeft in de zogenaamde 'eerwraakmisdrijven'. Dit betekent dat rechtbanken in de VAE eerwraak-misdrijven voortaan net zo zwaar zullen straffen.

Eerwraak komt veel voor in het Midden-Oosten. Doorgaans pleiten gezinnen voor lichtere straffen voor het vermoorden van een gezinslid, voornamelijk vrouwen, als wraak voor acties die volgens hen worden worden gezien als schadelijk voor de reputatie of eer.



Volgens de nieuwe wetten kunnen verkrachters en pedofielen de doodstraf krijgen. Ook wordt straatintimidatie aangepakt. "Er zullen zwaardere straffen zijn voor mannen die vrouwen onderwerpen aan intimidatie van welke aard dan ook", meldt The National.

Coronacrisis

De economie van de VAE staat voor een moeilijke periode na de overgangsperiode waarin de Golfstaat geleidelijk uit de strikte lockdown kwam. Met name de toerismebranche en de horeca worden zwaar getroffen. Ook de belangrijke vastgoedmarkt van Dubai zal naar verwachting dieptepunten bereiken die sinds de recessie van 2009 niet meer zijn waargenomen.



De staatsinkomsten worden gedrukt door de gevolgen van de coronacrisis en de VAE hoopt dat een toenemende verkoop van alcoholische drank kan bijdragen aan de broodnodige inkomsten.

Dubai is minder afhankelijk van de olie-inkomsten dan de rest van de Emiraten. De huidige crisis heeft de positie van Dubai als economisch zelfvoorzienende entiteit echter sterkt verzwakt.

