'Leger Marokko bereidt zich voor op operatie in El Guerguerate'

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) zullen naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet om de grensovergang in El Guerguerate te bevrijden.

Dat melden bronnen aan nieuwsdienst Akhbarona. Polisario-separatisten hebben sinds september de grensovergang geblokkeerd. Zo'n 200 Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs zitten al wekenlang vast in de grensstreek in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië. Het gebied dient als bufferzone tussen de twee landen.

Het Marokkaanse leger zal waarschijnlijk een grootschalige operatie uitvoeren om de huurlingen te verdrijven die al wekenlang de weg tussen Marokko en Mauritanië blokkeren.

Volgens Akhbarona heeft FAR instructies gekregen om naar de grensstreek af te reizen en te wachten op het groene licht om een ​​gerichte militaire operatie uit te voeren en de orde in de regio te herstellen.



De gestrande Marokkaanse beroepschauffeurs hebben deze week een noodoproep gedaan aan het adres van de Marokkaanse en Mauritaanse autoriteiten en aan de Verenigde Naties (VN). "We leven in zeer slechte omstandigheden onder een brandende zon in de woestijn zonder drinkwater of winkel in de nabije omgeving", klaagden de chauffeurs in de verklaring. Ook vroegen ze om "dringende interventie" om hen te voorzien van water, voedsel en medicijnen.

De chauffeurs riepen de VN en MINURSO op hun rol bij de bescherming van de bufferzone op zich te nemen en benadrukken dat de grensovergang werk biedt aan duizenden arbeiders, inclusief chauffeurs, boeren en handelaren. De blokkade treft ook consumenten in verschillende landen zoals Mauritanië, Mali, Niger, Burkina Faso en Ivoorkust.



De Marokkaanse ambassadeur in Mauritanië heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de vrachtwagenchauffeurs die vastzitten in het nabijgelegen Nouakchott. De ambassadeur en zijn delegatie hadden zich laten informeren over de situatie van de chauffeurs en beloofden snel een eind te maken aan de wegblokkade. De delegatie heeft het bezoek afgesloten met het uitdelen van water en voedselpakketten.

De Marokkaanse koning Mohammed VI veroordeelde de wegblokkades van Polisario en beloofde dat Marokko "resoluut" zal optreden tegen "alle factoren die de stabiliteit in de zuidelijke provincies bedreigen". Aldus de koning zaterdag in zijn troonrede ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de Groene Mars.



Volgens de woordvoerders van Polisario verkeren de separatisten sinds de troonrede in een "hoge staat van paraatheid", dat meldde het secretariaat-generaal van Polisario. De separatistische beweging heeft haar leden opgeroepen de waakzaamheid te verhogen. Ook zou de bewapening de komende dagen worden verhoogd.

Verenigde Naties

Polisario-separatisten hebben sinds september de grensovergang geblokkeerd. De groep hekelt de relatie tussen Marokko en Mauritanië en gebruikt alle mogelijke methodes om de economische bedrijvigheid tussen de twee landen te verslechteren.



De VN heeft Polisaro meermaals opgeroepen de grensovergang met rust te laten en het personen-, en goederenverkeer niet te hinderen. De oproep resulteerde in nieuwe provocaties vanuit Polisario.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft in oktober 53 schendingen door het Polisario Front opgesomd in zijn jaarverslag over de Marokkaanse Sahara. Het betreft 13 algemene schendingen en 40 schendingen van de bewegingsvrijheid.



In het rapport zei de VN-chef dat Polisario regelmatig weigerde patrouilles van de vredesmissie MINURSO door te laten. De schendingen zijn in strijd met Militair Akkoord nr. 1.

De provocatie van Polisario leidde aan Marokkaanse zijde tot een oproep tot een burgerlijke 'vredesmars' van Rabat naar de bufferzone. Op sociale netwerken werd opgeroepen deel te nemen aan de 'vredesmars' op 16 oktober die was bedoeld om de banden van Rabat met El Guerguerate te versterken.

Het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken maakte daarop duidelijk geen toestemming te hebben afgegeven voor de mars.

