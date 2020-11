Wilders doet aangifte om beschieten van zijn foto (video)

Geert Wilders gaat aangifte doen vanwege een filmpje op Dumpert, waarop is te zien dat met een pistool meerdere malen wordt geschoten op een foto van hem.

Een woordvoerder van de PVV-leider heeft dit laten weten. Op het filmpje zegt een man in de camera: "dit is vrijheid van meningsuiting" en richt het pistool daarna op de foto van Wilders.

Wilders heeft het filmpje ook gedeeld op zijn account op Twitter met daarbij de tekst: "Ziek."

Beveiligd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op bedreiging en beveiliging van personen in te gaan. Wilders wordt vanwege bedreigingen al lange tijd beveiligd.



Sinds de moord op de Franse docent Samuel Paty, die een spotprent van de profeet Mohammed (saws) gebruikte, zijn er ook in Nederland spanningen.

Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege zit ondergedoken na bedreigingen omdat hij een spotprent van cartoonist Joep Bertrams in zijn lokaal had.



Die tekening van een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt, die zijn tong uitsteekt naar een moordenaar met een bebloed zwaard in de hand, hing overigens al jaren in het klaslokaal.

Leerlingen plaatsten foto's van de cartoon verontwaardigd op social media nadat zij zeiden de profeet erin te zien, waarna de leraar werd bedreigd.

Drie verdachten, een van 17 en twee van 18 jaar, zijn aangehouden wegens bedreiging en opruiing. Ook een leraar maatschappijleer in Den Bosch is bedreigd na het tonen van een spotprent.

© ANP/Marokko.nl 2020