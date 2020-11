Tweede Kamer debatteert over les burgerschap op scholen

De Tweede Kamer debatteert maandag over hoe lessen over burgerschap gegeven moeten worden.

Onderwijsminister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) komt met strengere regels voor scholen, zodat zij echt werk moeten maken van lessen over democratie, vrijheid en de rechtstaat.

Sinds de moord op de Franse docent Samuel Paty, die een spotprent van de profeet Mohammed (saws) gebruikte in een les over vrijheid van meningsuiting, klinkt er een steeds luidere roep om meer aandacht aan burgerschap op school te besteden.

Ook in Nederland zijn er spanningen op scholen sinds de moord op Paty. Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege zit ondergedoken na bedreigingen omdat hij een spotprent van cartoonist Joep Bertrams in zijn lokaal had. Die tekening van een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt, die zijn tong uitsteekt naar een moordenaar met een bebloed zwaard in de hand, hing al jaren in het klaslokaal.



Leerlingen plaatsten foto's van de cartoon verontwaardigd op social media nadat zij zeiden de profeet erin te zien, waarna de leraar werd bedreigd. Drie verdachten, een van 17 en twee van 18 jaar, zijn aangehouden wegens bedreiging en opruiing. Ook een leraar maatschappijleer in Den Bosch is bedreigd na het tonen van een Mohammed-cartoon.

De Kamer en het kabinet reageerden met afschuw. Zij spraken zich uit voor de "vrijheid van meningsuiting" op scholen en het recht dergelijke spotprenten te tonen. "Wij staan vierkant achter deze leraar", zei Slob. Hij en zijn collega Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) adviseren leraren altijd aangifte te doen van bedreiging.



Premier Rutte zei vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie dat niemand het recht heeft om niet beledigd te worden. Hij vindt het "wezenlijk" dat er "zonder druk van buitenaf" wordt gesproken over de vrijheid van meningsuiting.

Burgerschap is de laatste jaren een steeds belangrijker punt geworden voor de Tweede Kamer. De nieuwe wet van Slob zal het dan naar verwachting ook halen.

