Linkse Mélenchon wil weer aan Franse verkiezingen meedoen

De Franse links-radicale partijleider Jean-Luc Mélenchon zal over twee jaar opnieuw aan de presidentsverkiezingen meedoen als hij daarvoor voldoende steun krijgt.

Zeker 150.000 mensen moeten zijn gooi naar het presidentschap steunen in een online petitie, meldde hij zondag. De 69-jarige Mélenchon leidt de kleine partij La France Insoumise (LFI).

Als hij zich in 2022 opnieuw kandideert is het is de derde keer dat hij meedoet aan de presidentsverkiezingen. In 2017 kreeg hij in de eerste ronde nog verrassend 7 miljoen kiezers achter zich, goed voor ruim 19,5 procent van de stemmen.

Het was evenwel niet voldoende om de volgende ronde te halen, die ging tussen de uiterst rechtse Marine Le Pen en de uiteindelijke winnaar Emmanuel Macron. Vooralsnog heeft alleen Le Pen zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen in 2022.



Mélenchon werd vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 8000 euro wegens bedreiging van ambtenaren in functie.

In oktober 2018 verzette hij zich toen een onderzoeksrechter en agenten huiszoeking kwamen doen in het hoofdkantoor van LFI. Hij probeerde ze tegen te houden en riep onder meer "Ik ben de republiek".

