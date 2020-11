'Gemeenten mogen geld mantelzorgers niet wegbezuinigen'

Het komt te vaak voor dat geld dat bedoeld is voor mantelzorgers wegens bezuinigingen bij gemeenten niet bij hen terechtkomt, zegt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder bij MantelzorgNL.

"Zeker in dit coronajaar is het belangrijk dat het geld dat gereserveerd is voor mantelzorgers, wordt ingezet voor het ondersteunen van mantelzorgers".

Dinsdag is het de Dag van de Mantelzorg, de dag waarop deze mensen zelf in het zonnetje worden gezet door gemeenten en zorgorganisaties. Maar door het coronavirus gaan feestelijke bijeenkomsten voor mantelzorgers dit jaar niet door. Als alternatief worden mantelzorgers wel digitaal verrast met iets leuks.

Ook zijn er speciale lokale tv-uitzendingen en worden high teas aan de deur bezorgd. "Wanneer de kosten hierdoor lager uitvallen dan begroot, is het zaak dat het overgebleven geld wel op een andere manier bij mantelzorgers terechtkomt", vindt Hoogendijk van de koepelorganisatie.



In voorgaande jaren werd er voor mensen die zorg verlenen aan familie of naasten uitgepakt met onder meer om lunches, workshops, voorstellingen en andere culturele activiteiten.

Volgens Hoogendijk is waardering voor mantelzorgers juist dit jaar belangrijk, gezien de extra zorg die ze door de corona-epidemie hebben geleverd. "En nog steeds vangen zij de ontstane tekorten in de professionele zorg op, wanneer de thuiszorg wegvalt, de dagbesteding wordt stopgezet en de eenzaamheid toeneemt."



Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen en te ondersteunen. Daarvoor krijgen ze jaarlijks een budget.

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers deze week een individuele waardering in geld, cadeaubonnen of een attentie.

© ANP 2020