Arib: Kamer steunt Wilders bij aangifte na 'bedreiging'

De beelden van een man die in een video op een foto van het gezicht van PVV-leider Geert Wilders schiet, laten zien "hoe heftig de bedreigingen zijn" aan het adres van de politicus.

Dat zegt Kamervoorzitter Khadija Arib in een reactie op de video. "Wilders heeft aangegeven zelf aangifte tegen Sait Cinar te willen doen; de Tweede Kamer steunt hem daarin", zegt Arib.

De voorzitter van de Tweede Kamer benadrukt dat parlementariërs "hun werk in vrijheid moeten kunnen doen, en daar op geen enkele manier in worden belemmerd.

Het is afschuwelijk dat Geert Wilders, een gekozen volksvertegenwoordiger, al jaren een onvrij leven leeft door alle doodsbedreigingen", schrijft Arib. Wilders wordt sinds 2004, enkele dagen na de moord op Theo van Gogh, beveiligd.



Sait Cinar, de man in de betreffende video, stelt tegen Hart van Nederland dat hij "gewoon de provocatie opzocht". Sait van 'Altijd Geslaagd' koos Wilders als "schietschijf" omdat de PVV-leider volgens hem "de profeet Mohammed probeert te beledigen" en de overheid "dat gewoon toelaat".

Cinar stelt dat er met twee maten wordt gemeten. "Het is niet eerlijk", vindt hij. "Je praat over de moslims: vrijheid van meningsuiting. Ik doe iets tegen Wilders en het is een doodsbedreiging." Volgens hem gaat om een zelfde soort provocatie, "maar ik word harder aangepakt".



"Vrijheid van meningsuiting"

Wilders vindt echter niet dat anderen mogen zeggen of uitbeelden wat ze willen. Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim heeft de afbeelding van Wilders als duivel uit de vitrine op school moeten weghalen nadat werd gedreigd met een rechtszaak.

De school kwam in het nieuws nadat Identitair Verzet dreigde met acties als de afbeelding niet zou worden verwijderd. Volgens de rechtse actiegroep was het portret een "pure vorm van indoctrinatie naar kinderen toe". Nu de afbeelding is weggehaald, gaan de aangekondigde acties niet meer door, laat de actiegroep weten.



Het werk van Wilders werd gemaakt in het kader van street art. "De leerlingen hadden de opdracht gekregen om iets af te beelden dat twee gezichten heeft, zowel positief als negatief. Een leerling heeft er toen voor gekozen om Wilders als onderwerp te nemen. Met een 3D-bril zie je twee gezichten van Wilders: als zichzelf of als duivel. Maar als je de bril niet gebruikt en je bekijkt de afbeelding met het blote oog blijf je de duivel er doorheen zien.", zei conrector Willem Visser tegen Omroep West.

Onderzoek

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is er "geen enkel grondrecht dat geweld, bedreiging of intimidatie rechtvaardigt". Het Openbaar Ministerie beschouwt het als een strafbaar feit en "ik kan u verzekeren dat het Openbaar Ministerie en politie hier zeer veel op inzetten om hier onderzoek naar te doen".



De PVV-leider heeft de afgelopen tijd een "stortvloed" aan bedreigingen aan zijn adres gekregen. "Ik vind dat in nul gevallen toegestaan", zegt Grapperhaus. "Wilders moet kunnen zeggen wat hij vindt", aldus de bewindsman. "Iedereen mag in Nederland, in een democratie, zijn punten naar voren brengen."

Partijen in de Tweede Kamer scharen zich achter Wilders. "De eindeloze dreiging richting collega Wilders is onverteerbaar en niet te tolereren", aldus Gert-Jan Segers (ChristenUnie). "Vreselijk filmpje, echt onacceptabel! Bedreigingen, geweld, intimidatie mogen NOOIT geaccepteerd worden. Op geen enkele manier, in geen enkel geval", twitterde Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren.

© Omroep West/ANP/Marokko.nl 2020